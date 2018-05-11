Конгрессмены-демократы Комитета по разведке Палаты представителей США опубликовали копии проплаченных «фабрикой троллей» постов в Facebook, созданных с целью повлиять на американские президентские выборы в 2016 году.

Об этом сообщается на сайте комитета, передает «Украинская правда».

Представители Демократической партии США напоминают, что в январе 2017 года разведывательное сообщество пришло к выводу, что Россия вмешивалась в американские выборы, пытаясь содействовать победе Дональда Трампа и проигрышу Хиллари Клинтон.

Как отметил член комитета Адам Шифф во время открытого слушания в ноябре 2017 года при участии представителей Facebook, Twitter и Google, [российская] кампания в социальных сетях была направлена ​​на раскол в США, разжигание волнений на почве ряда разногласий.

«Русские сделали это, объединив фейковые аккаунты, страницы и сообщества, чтобы продвигать политизированный контент и видео, а также мобилизовать настоящих американцев подписывать онлайн-петиции и участвовать в митингах и протестах», - заявил он.

Как утверждается, всего было приобретено более 3,5 тысяч объявлений. Их увидело 11,4 миллионов американцев. Российской «фабрикой троллей» было создано 470 страниц в Facebook. Эти страницы, в свою очередь, сгенерировали 80 тысяч единиц контента, который распространили на более чем 126 млн американцев.

Всего опубликовано 3,5 тысяч платных объявлений за 2015-2017 годы.

Напомним, скандал разразился после того, как стало известно, что британская компания по анализу данных Cambridge Analytica собрала в 2016 году данные профилей 50 млн пользователей соцсети Facebook без их согласия для использования в американской избирательной кампании.

Основатель Facebook Inc. Марк Цукерберг признал, что компания «допустила ошибку». Он также заявил, что из-за скандала компания проанализирует все приложения, которые имеют доступ к значительному количеству информации пользователей, и ограничит доступ к этим данным для разработчиков.

По данным Facebook, Cambridge Analytica могла получить доступ к данным 87 миллионов пользователей.

Компания нашла 470 учетных записей, связанных с Российской Федерацией.