Пока Киев живет в предвкушении настоящего футбольного праздника - финала Лиги чемпионов УЕФА, сам украинский футбол трясет от самого грандиозного за время независимости коррупционного скандала.

Во вторник правоохранители в рамках дела о договорных матчах провели масштабную спецоперацию с обысками и задержаниями. Под прицел попали сразу 35 из 52 клубов четырех украинских лиг. А это, на секундочку, 67%, то есть две трети всех профессиональных клубов.

По данным МВД, «футбольный бизнес» приносил организаторам заказных матчей огромные доходы. В игре на тотализаторе злоумышленники зарабатывали до 5 млн долларов США в год.

По делу проведено более 40 обысков, задокументировано, как минимум, 57 эпизодов преступлений, к которым причастны более 328 человек.

«Украинская правда» собрала всю информацию, которая сейчас известна в громком коррупционном скандале, и напоминает, как украинские футбольные клубы страдали от договорных матчей раньше.

Шубы, медали и футбол

Договорные матчи - явление в украинском футболе, к сожалению, далеко не новое.

В разные времена элитная лига Украины переживала громкие скандалы, которые приводили к дисквалификации как отдельных игроков, тренеров, функционеров, так и клубов в целом.

В далеком 1995 году произошел, наверное, самый памятный из них. Тогда испанский арбитр Антонио Лопес Ньето приехал в Киев судить матч Лиги чемпионов между «Динамо» и греческим «Панатинаикосом». После матча он написал рапорт, в котором обвинил представителей киевлян в попытке дачи взятки в виде двух норковых шуб и 30 тыс. долларов.

И хотя «Динамо» тот матч выиграло, разгорелся грандиозный скандал, который привел к отстранению киевского клуба от всех европейских соревнований, а Игорь Суркис был отлучен от футбола. Правда, впоследствии нынешнего президента «Динамо» амнистировали.

В не менее громкий скандал, прогремевший на всю Европу, впоследствии попали два других клуба украинской элиты - харьковский «Металлист» и львовские «Карпаты».

В 2013 году спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) признал договорным матч между командами, сыгранный еще в 2008-м, пять лет назад. С команд сняли очки, а «Металлист» лишили бронзовых наград сезона 2007/2008 годов и сняли с розыгрыша Лиги чемпионов 2013/2014.

В 2015 году «Металлист» из-за бегства их бывшего президента и фактического банкротства клуба потерял профессиональный статус. Таким образом, харьковчане вряд ли скоро смогут порадовать своих болельщиков появлением в еврокубках.

Преступление и наказание по-украински

В общем, за всю историю украинского футбола болельщикам и специалистам, кроме упомянутого матча между львовянами и харьковчанами, известны еще два официально доказанных договорных матча.

В сезоне 2001/2002 в первой лиге игра «Борисфен» - «Полесье» признана договорной. Результат матча анулирован, президента «Борифсена» Ковалевич и наставника «Полесья» дисквалифицируют и с житомирской команды снимают еще три очка.

Вследствие такого решения «Полесье» не попадает в высшую лигу, имея на это 100% шансы. В результате в высшую лигу приходит запорожский «Металлург», который в то время пользовался определенной симпатией тогдашнего главы ФФУ Григория Суркиса.

Еще одна игра в 2006 году «Карпаты» - «Спартак» (Сумы). Тогда со львовского клуба за «договорняк» сняли три очка. Все прошло более-менее тихо. И судя по истории с «Металлистом», произошедшей на два года позже, «Карпаты» выводов не сделали.

Однако все эти истории по сравнению с озвученным правоохранителями 22 мая могут показаться детскими игрушками.

Договорились. «Сыграем»

Долгое время ситуация с «договорняками» в спорте фактически могла привести лишь к дисциплинарной и репутационной ответственности, поскольку законодательно была неурегулированной.

В 2015 году новый глава ФФУ Андрей Павелко лоббирует в Верховной Раде Украины закон о договорных матчах, который был принят и подписан Президентом. В законе впервые была четко прописана уголовная ответственность за организацию и участие в договорных матчах.

За последние три года называлось много матчей в первой и второй лиге, которые вызвали вопросы у наблюдателей. В основном, факт подозрительности матча в низших лигах обнаруживается по аномальному количеству и сумме букмекерских ставок, которые принимаются во время игры.

Так, профильные издания неоднократно обнаруживали, что матчи, на которые традиционно ставится не более тысячи долларов, многократно собирали аномальные цифры в десятки раз больше. Но сама аномалия - не доказательство, и реальных организаторов этих «договорняков» обнаружено не было.

Для исправления ситуации в Украине позвали бороться с договорными матчами итальянца Франческо Баранка. Он пришел в украинский футбол в 2016 году по приглашению нового руководства ФФУ. До этого Баранка был генеральным секретарем международной компании Federbet, которая занимается вопросами выявления матчей с фиксированными результатами. Итальянец - юрист, который специализируется на уголовном праве.

В Украине Баранка работал юридическим советником и руководителем юридического отдела одной из крупнейших букмекерских компаний Европы. Выступал экспертом в ряде дел по расследованию договорных матчей.

Кроме того, именно Баранка назывался одним из инициаторов расследования громкого скандала с договорными матчами в Италии, когда «Ювентуса» понизили в классе, а еще несколько клубов, в том числе «Милан», получили серьезные штрафные санкции.

Президенты, игроки, арбитры, футболисты

Похоже, именно облава на праздник Николая должна была дать фамилии, пароли и явки всех обвиняемых. На совместном брифинге силовых структур и президента ФФУ ждали доказательств и фамилий задержанных.

В качестве примеров на брифинге продемонстрировали видеодоказательства по двум договорным матчам. Это игры 2018 года первой лиги - «Николаев - Гелиос» и ПФК «Сумы» - «Волынь».

По словам заместителя председателя Нацполиции Игоря Купранца, в Азии на тотализаторе на ставках украинского чемпионата зарабатывают от 10 до 100 тыс. долларов за один матч. Чему «способствовали» и футбольные функционеры в Украине.

По информации следствия, речь идет о 5 преступных организованных группах.

В списке из 35 клубов, попавших под прицел правоохранителей, ФК «Волынь» города Луцк, FC GELIOS, ФК «Сумы», ФК «Балканы», ФК «Николаев», МФК «Кремень», ФК «Десна», ФК «Жемчужина», ФК «Нива», ФК «Ингулец» ФК «Говерла», ФК «Александрия», ФК «Таврия», ФК «Луганск», ФК «Ворскла», ФК «Колос», ФК «Черкасский Днепр», ФК «Донецк Олимпик», ФК «Poltava», ФК «Оболонь», ФК «Звезда» (Кропивницкий), ФК «Буковина», ФК «Энергия» (Новая Каховка), ФК «Нефтяник-Укрнафта» (Ахтырка), ФК «Прикарпатье» ФК «Никополь» , ФК «Реал Фарма» (Овидиополь), ФК «Кристалл Херсон», ФК «Арсенал», ФК «Горняк-Спорт» (Гориши Плавни), ФК «Петриковка» и другие.

Среди них пяти клубов Премьер-лиги - донецкий «Олимпик», «Александрия», кропивницкая «Звезда», полтавская «Ворскла» и луганская «Заря».

Примечательно, что совсем недавно двое последних разыгрывали между собой бронзовые награды чемпионата Украины и должны представлять нашу страну в следующем сезоне в Лиге Европы.

В свете появления их в «черном списке» их будущие европерспективы выглядят довольно туманно. В УЕФА с «фиксаторами» долго не играют.

Конкретных фамилий фигурантов МВД не называет, но, по информации профильных спортивных изданий, которую подтверждают источники «Украинской правды» в правоохранительных органах, в список подозреваемых попали экс-главный тренер «Мариуполя» Александр Севидов, тренер ПФК «Николаев» Руслан Забранский, арбитры Евгений Арановский, Виктор Арановский, Александр Павлюк и Александр Сахно, а также полузащитник «Балкан» Александр Райчев.

Среди этих персонажей наиболее интересные судьи - братья Арановский и Севидов. За Севидовым можно проследить длинный шлейф его «работы с арбитрами». Несколько лет назад матч «Ильичевец» - «Горняк» расследовали на предмет договорного, но к определению организатора дело не дошло.

На брифинге правоохранители о задержанных не говорили. Но со временем становится известно, что первым задержанным стал арбитр первой лиги Александр Соловьян. И очень похоже, что это только первая «ласточка».

Если правоохранители действительно смогут предоставить доказательства того, что матчи были договорными, и все озвученное получит подтверждение в суде, то дело может стать одним из самых громких в футбольном мире.