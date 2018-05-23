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Под Днипром в лесополосе правоохранители обнаружили более 280 гранат и 30 мин, сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

Опасный арсенал на улице Березановской города Днмпро обнаружили оперативники управления уголовного розыска Амур-Нижнеднепровского отделения полиции, взрывотехники и сотрудники СБУ. По имеющейся информации, боеприпасы были незаконно вывезены из зоны проведения операции Объединенных сил.

В замаскированном тайнике неизвестные хранили около 250 гранат ВОГ, 37 мин, 23 гранаты РГД-5 и 13 гранат Ф-1, около 500 патронов калибра 12.7 мм, запалы, выстрелы к гранатомету и другие армейские боеприпасы.

Все обнаруженное в присутствии понятых опечатали и направили на экспертизу. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). В рамках открытого уголовного производства будут устанавливаться лица, которые наладили канал поставки оружия с востока страны.

 

 
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