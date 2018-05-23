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Лауреатом Международной Букеровской премии 2018 года стала польская писательница и поэтесса Ольга Токарчук. Церемония вручения состоялась в лондонском Музее Виктории и Альберта, сообщает 112 Украина.

Премия присуждена ей за роман «Полеты» (Flights), перевод - Дженнифер Крофт. 

Ольга Токарчук — польская писательница, она родилась в польском Сулехув в семье выходцев из Украины. Училась в Варшавском университете. Является соорганизатор Фестиваля рассказов, во время которого авторы коротких литературных форм из Польши и из-за рубежа представляют свои произведения. С 2008 ведет занятия с творческого письма в Опольском университете. 

Список финалистов Man Booker International Prize был объявлен в апреле.

Кроме Токарчук, в него вошли француженка Виржини Депан с романом «Вернон Субутекс 1» (Vernon Subutex 1), испанец Антонио Муньос Молина с произведением «Как угасающая тень» (Like a Fading Shadow), писатель из Ирака Ахмед Саадави с романом «Франкенштейн в Багдаде» (Frankenstein in Baghdad), писательница из Южной Кореи Хан Ган с книгой «Белая книга» (The White Book) и венгр Ласло Краснахоркаи с романом »Мир продолжается» (The World Goes On).

Размер денежного вознаграждения составляет 50 тысяч фунтов стерлингов. Эту сумму автор и переводчик книги поделят между собой.

Международная Букеровская премия – приз в области литературы, учрежденный в 2004 году. До 2015 года вручался один раз в два года авторам, чьи книги написаны на английском либо переведены на английский язык, по совокупности литературных заслуг. С 2016 года премию стали присуждать ежегодно за роман или сборник рассказов, переведенный на английский язык и опубликованный в Великобритании.

 
ForUm

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