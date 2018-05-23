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Вчера, 22 мая, в Мирнограде в результате взрыва неустановленного предмета на дачном участке 54-летняя местная жительница получила ранения туловища и конечностей, сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

Предварительно установлено, что потерпевшая вместе с мужем занимались хозяйственными работами на своем дачном участке по улице Южной.

Женщина нашла неизвестный пакет и решила ознакомиться с его содержанием. Она попыталась поднять этот пакет, как вдруг раздался взрыв. В результате женщина получила ранения, а ее мужчину отбросило взрывной волной.

Сейчас пострадавшая находится в местной больнице. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
ForUm

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