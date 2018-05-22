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Украинский политзаключенный Александр Кольченко готов поддержать голодовку Олега Сенцова. Об этом он написал в письме украинскому режиссеру, который девятый день держит голодовку с требованием освободить из российских тюрем всех украинских политзаключенных, сообщает Радио Свобода.

Опасаясь, что цензура не пропустит его письмо, он подробно рассказал о его содержании адвокату Светлане Сидоркиной, которая посетила его в колонии в Копейске.

«В письме он написал, что, по его мнению, средство голодовки может быть эффективным для защиты только в том случае, если государство дорожит своей репутацией. Считает, что в случае с Олегом Россия может проигнорировать его голодовку, не давая умереть, просто применить принудительное кормление и отправить его на психиатрическую экспертизу. Смерть Магнитского в России ничего не изменила, вместо этого был принят закон Димы Яковлева. Он не отговаривает Олега, поскольку знает, что он упрямый и решения своего не изменит. Он очень опасается за его здоровье, поскольку знает о климате и условиях жизни в Лабытнанги, от других заключенных, еще со времен, когда они с Олегом шли по этапу. Хотя Саша и не согласен с методом Олега, но уважает его позицию об освобождении политзаключенных Украины из российских застенок и готов поддержать Олега, если будет необходимость», – рассказала Сидоркина.

Она пыталась отговорить Кольченко от голодовки, ссылаясь на проблемы со здоровьем, из-за которых он находится на диетическом питании.

Как сообщал ForUm, 16 мая СМИ распространили письмо Олега Сенцова адвокату, в котором он заявил о начале бессрочной голодовки с  требованием освободить 64 украинских политзаключенных.     
ForUm

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