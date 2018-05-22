Немецкая сторона готовится выдать Испании беглого лидера Каталонии Карлеса Пучдемона.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на прокуратуру федеральной земли Шлезвиг-Гольштайн.

«Генеральная прокуратура в настоящее время готовит ходатайство о признании выдачи преследуемого лица приемлемым», - говорится в сообщении.

Кроме того, 9 мая, в Высший земельный суд было подано заявление о том, чтобы вернуть Пучдемона обратно в тюрьму. Сейчас, как сообщалось, он находится в Германии под подпиской о невыезде под залог.

Запрос на возврат каталонца в камеру продиктован новой информацией, предоставленной испанскими властями, в частности видеороликами, демонстрирующими насилие, совершенное против испанских полицейских во время беспорядков в Мадриде.

«Беспорядки имели такой характер, что Генеральная прокуратура считает возможным выдвинуть также обвинения в мятеже», - говорится в пресс-релизе.

Впрочем, как сообщают СМИ, Высший земельный суд эту просьбу отклонил, не усмотрев повышенного риска того, что подозреваемый попытается сбежать, заявила пресс-секретарь суда.

Напомним, беглый политик, которого преследуют на родине за сепаратизм, был задержан в марте в Германии, когда возвращался из Финляндии в Брюссель. Основанием для ареста стал европейский ордер, запрошенный Испанией.