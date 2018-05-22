22 мая почти одновременно в полицию поступили сообщения о нарушении правопорядка на гранитно-добывающем предприятии в селе Головино Черняховского района от двух конфликтующих сторон, связанных с этим производством.

Как сообщает пресс-служба полиции Житомирской области, утром на территорию гранитного карьера ворвалась группа мужчин в камуфляжной одежде, которые оттеснили охрану и силой завладели документацией госпредприятия с административного здания.

На место происшествия прибыли полицейские Главного управления Нацполиции в области, спецподразделения Управления превентивной деятельности и ТОР, а также сотрудники Черняховского отделения полиции.

В настоящее время задержаны 30 человек, которые назвались работниками охранного предприятия, зарегистрированного в Винницкой области. У мужчин изъят пистолет ПМ, спецсредства, баллончики с раздражающим веществом, рации и другие средства.

Продолжается установление лиц задержанных и всех обстоятельств происшествия.