22 мая почти одновременно в полицию поступили сообщения о нарушении правопорядка на гранитно-добывающем предприятии в селе Головино Черняховского района от двух конфликтующих сторон, связанных с этим производством.
Как сообщает пресс-служба полиции Житомирской области, утром на территорию гранитного карьера ворвалась группа мужчин в камуфляжной одежде, которые оттеснили охрану и силой завладели документацией госпредприятия с административного здания.
На место происшествия прибыли полицейские Главного управления Нацполиции в области, спецподразделения Управления превентивной деятельности и ТОР, а также сотрудники Черняховского отделения полиции.
В настоящее время задержаны 30 человек, которые назвались работниками охранного предприятия, зарегистрированного в Винницкой области. У мужчин изъят пистолет ПМ, спецсредства, баллончики с раздражающим веществом, рации и другие средства.
Продолжается установление лиц задержанных и всех обстоятельств происшествия.
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