Подозреваемому в краже мотоцикла брата нардепа Мустафы Найема Маси избрано наказание. Об этом сообщил сам юрист в Facebook.

«Подписали соглашение о примирении с подозреваемым в краже моего мотоцикла. Мы согласовали, что наказание ему будет в виде: штрафа (в соответствии с ч. 1 ст.289 УК) в размере 17 тысяч грн (идет в доход государства); работы на волонтерских началах в главном военном клиническом госпитале в течение 30 дней. Подозреваемый согласился», – написал Найем.

Как сообщал ForUm, 11 мая в Киеве у здания Апелляционного суда угнали мотоцикл юриста Маси Найема.

В воскресенье, 13 мая, полиция задержала мужчину по подозрению в угоне. Им оказался киевлянин 1986 года рождения. Мужчина воспользовался оставленными в замке зажигания ключами и угнал мотоцикл.