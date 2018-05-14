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Полиция Киева задержала подозреваемого, который угнал мотоцикл юриста Маси Найема – брата нардепа Мустафа Найема.

Как сообщает пресс-служба столичного главка, после комплекса розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали на проспекте Победы киевлянина 1986 года рождения.

Установлено, что в тот день злоумышленник случайно заметил у судебного учреждения мотоцикл, в котором водитель оставил ключи. Воспользовавшись возможностью, мужчина незаконно завладел данным транспортным средством. Оперативники тщательно изучили видео с камер наблюдения, установленных в Киеве в рамках программы «Безопасная столица». Это позволило отследить маршрут, по которому двигался правонарушитель. 13 мая в центральной части города он был задержан.

До этого случая мужчина в поле зрения правоохранителей не попадал. Мотоцикл пока изъят.

Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Следствие продолжается. 

О похищении Маси Найем сообщил 11 мая. Мотоцикл угнали из-под здания Апелляционного суда Киева.

Кражу Маси Найем не связывал с какими-либо людьми или событиями, об инциденте подал заявление в полицию.
ForUm

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