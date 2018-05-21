Национальный банк не видит предусмотренных законодательством оснований для признания неплатежеспособными дочерних структур российских государственных банков в Украине, включая «Сбербанк», «Проминвестбанк», «ВТБ Банк» и «БМ Банк».



Об этом сообщила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, передает УНИАН.

«Сегодня мы не видим никаких предпосылок. Если не будет манипуляций, не будет раскачивания ситуации, один из двух цивилизованных способов выхода этих банков с рынка будет реализован», - сказала Рожкова, отмечая, что регулятор работает с этими банками над постепенным сокращением активов и обязательств.

Она добавила, что Нацбанк не будет возражать против продажи финучреждений новому инвестору, если он будет соответствовать установленным требованиям, но на сегодня такого инвестора нет.

Напомним, 19 марта Национальный банк Украины отказал в согласовании существенного участия в ПАО «Сбербанк» акционерному обществу «Паритет банк» (Республика Беларусь) в связи с несоответствием заявителя требованиям законодательства Украины.