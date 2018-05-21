Через взорванный на временно оккупированной территории Луганщины мост в Ивановке, который соединял город Хрустальный с Луганском, шло снабжение боеприпасами и вооружением подразделений российско-террористических войск, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

«Разрушение указанного моста делает невозможным и препятствует поставке боеприпасов и вооружения подразделениям российско-террористических войск», - отметили в штабе.

Ранее о разрушении моста сообщили пользователи соцсетей.