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Через взорванный на временно оккупированной территории Луганщины мост в Ивановке, который соединял город Хрустальный с Луганском, шло снабжение боеприпасами и вооружением подразделений российско-террористических войск, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

«Разрушение указанного моста делает невозможным и препятствует поставке боеприпасов и вооружения подразделениям российско-террористических войск», - отметили в штабе.

Ранее о разрушении моста сообщили пользователи соцсетей.
ForUm

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