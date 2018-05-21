НАК «Нафтогаз Украины» с 1 июня на 8,5-8,9% повышает цены на га для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования, сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что предложенные цены на природный газ из ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов с «Нафтогазом».

Как ранее сообщал ForUm, НАК «Нафтогаз Украины» с 1 мая на 5,2-5,5% повысил цены на газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования