Неизвестные обокрали квартиру в Запорожской области, которая принадлежит народному депутату Александру Пономареву. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информацию полиции.

Кража была совершена 16 или 17 мая.

Воры взломали замок на входной двери квартиры нардепа в Бердянске и вынесли оттуда деньги на общую сумму более 200 тысяч долларов.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 185 УК Украины - кража.

Напомним, 18 мая генеральный прокурор Юрий Луценко направил в Раду представление о привлечении к уголовной ответственности Александра Пономарева.

В феврале бывший член Партии регионов, а теперь нардеп от «Воля народа» Александр Пономарев в кулуарах Верховной Рады отобрал два мобильных телефона у журналистов.

Те снимали на камеры телефонов спор между Пономаревым и нардепом от «Батькивщины» Сергеем Соболевым. Тогда Соболев обвинил компанию Пономарева «Агринол» в махинациях в сфере госзакупок машинного масла для войск.

В итоге после споров с журналистами Пономарев вернул им телефоны.