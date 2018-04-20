также в разделеЭкономика
«Нафтогаз»: Обращение «Газпрома» в арбитраж не останавливает действие контрактов 24
«Газпром» направил в Стокгольм документы для разрыва контрактов с «Нафтогазом» 40
Гройсман назвал главную экономическую проблему Украины 99
После майских праздников могут подорожать билеты на поезда 34
Загородний: Повторить украинское «экономическое чудо» начала 2000-х возможно 50
В «Укравтодоре» рассказали, когда откажутся от ямочного ремонта 43
МВФ не видит возможностей для повышения «минималки» 70
«Укртрансгаз» оценили в 328 миллиардов 62
Железнодорожные вокзалы передадут в концессию 96
Рева: 40% украинской экономики находится в тени 41
В Украине возобновили работу антирейдерские штабы 39
Кабмин увеличил квоту на прием мигрантов почти вдвое 43
«Бензиновое дело»: «Нефтегазовая ассоциация» препятствовала АМКУ 33
Кабмин утвердил бюджетную резолюцию: В 2019 году прогнозируют 30,5 гривни за доллар 48
Гройсман обещает не повышать цены на топливо 44
Делегация Украины отбыла на собрание МВФ в Вашингтон 38
Украина может получить очередной транш МВФ в мае-июне 51
МВФ ухудшил прогнозы по ВВП и инфляции в Украине 39

НАК «Нафтогаз Украины» с 1 мая на 5,2-5,5% поднимает цены на газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования, сообщает пресс-служба компании.

Предложенные цены на природный газ из ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов с «Нафтогазом».

Напомним, НАК «Нафтогаз Украины» с 1 апреля на 7,4-9,8% повысил цены на газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

28
Теги