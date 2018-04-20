НАК «Нафтогаз Украины» с 1 мая на 5,2-5,5% поднимает цены на газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования, сообщает пресс-служба компании.

Предложенные цены на природный газ из ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов с «Нафтогазом».

Напомним, НАК «Нафтогаз Украины» с 1 апреля на 7,4-9,8% повысил цены на газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования