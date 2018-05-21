Украинца, который в начале мая стал жертвой избиения в Глоскуве под Варшавой, в воскресенье выписали из госпиталя, и в сопровождении членов семьи он выехал в Украину.

Об этом в комментарии Укринформу сообщила руководитель консульского отдела посольства Украины в Варшаве Светлана Крыса.

«Сын господина Николая сказал в понедельник, что они уже дома, доехали хорошо», - проинформировала дипломат.

По ее словам, 52-летнего украинца выписали 20 мая утром из хирургического отделения госпиталя города Пясечно, куда его перевели в четверг вечером из больницы МВД Польши, где ему была сделана операция. Перед этим его допросили местные правоохранители.

Консул заметила, что состояние здоровья украинца позволило ему выехать на родную Тернопольщину обычным автотранспортом, а не машиной скорой помощи. В консульском отделе украинцу, его сыну и сестре, его сопровождавшим, предоставлена справка с просьбой к пограничным органам о содействии в быстром пересечении границы.

Напомним, 3 мая в селе Глоскув недалеко от Варшавы группа неизвестных злоумышленников напала на трех граждан Украины и жестоко избила одного из них. Двоим удалось убежать.