Трое граждан Украины с документами фейковых «республик» обнаружили за прошедшие сутки сотрудники Государственной пограничной службы, сообщает пресс-служба ГПСУ.

Двух украинцев, которые направлялись на въезд со временной оккупированной территории, военнослужащие Краматорского отряда остановили в КПВВ «Марьинка». Во время проверки пограничники установили, что украинцы пересекли государственную границу из Украины в Россию и обратно через закрытый пункт пропуска «Мариновка». Кроме того, при осмотре в салоне автомобиля среди личных вещей граждан обнаружена «георгиевская» ленточка и документы т.н. «ДНР», среди которых «разрешение на оружие» и «свидетельство о регистрации физического лица предпринимателя». Недействительные документы и запрещенная символика изъяты.

Еще один гражданин Украины, который пересек границу из Украины в Россию через закрытый пункт пропуска «Успенка» пограничники Харьковского отряда обнаружили в пункте пропуска «Гоптовка». Кроме того, направляясь в Украину, человек на пограничном контроле предъявил паспорт, выданный т.н. «ДНР». После проведения проверочных и фильтрационных мероприятий недействительный документ изъят.

По данным фактам сообщено сотрудникам Нацполиции и СБУ.