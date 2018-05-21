Главарь бригады боевиков «ДНР» «Пятнашка» Олег Мамиев («Мамай») был ликвидирован на Донбассе, когда хотел показать российским журналистам «работу АГС».



Это можно увидеть на полном видео репортажа пропагандистского канала «Россия 1» с места уничтожения Мамиева., сообщает УНИАН.

Последние слова главаря боевиков были обращены к оператору российского телеканала, который также получил ранения: «Пойдем, покажу тебе работу АГСа».

После этого в окоп боевиков «прилетело» - Мамиев получил тяжелые ранения и умер спустя несколько часов.

Напомним, на Донбассе в районе авдеевской промзоны ликвидирован командир батальона боевиков «Пятнашка» Олег Мамиев с позывным «Мамай».

В результате обстрела из АГС боевик получил тяжелые осколочные ранения. Граната разорвалась прямо над головой.