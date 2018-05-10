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В селе Глоскув недалеко от Варшавы группа неизвестных злоумышленников напала на трех граждан Украины и жестоко избила одного из них.

Как сообщает Польское радио, нападавшие набросились на своих жертв с бейсбольными битами. Один из трех украинцев попал в больницу с проломленным черепом и откушенным языком. Во время нападения у него случился эпилептический приступ.

Как сообщает издание «Gazeta Wyborcza», Николай, Андрей и Руслан работают в Ассоциации водных компаний в Глоскуве. Им от 45 до 52 лет. «Мужчины спокойные, вежливые и доброжелательные, никогда ни с кем не конфликтовали», - рассказал изданию их коллега с работы.

Украинцы арендуют жилье в Глоскуве. В четверг, 3 мая, они пошли за покупками в местный магазин. После выхода из него их задел незнакомый человек. Между ним и украинцами произошла словесная перепалка. Со временем ситуация начала накаляться.

«По их словам, мужчина сказал, что знает, где они живут. Он достал телефон и куда-то позвонил », - рассказал сотрудник пострадавших.

Когда украинцы шли домой, дорогу им внезапно перегородили два автомобиля, из которых вышло 6-7 мужчин. Нападавшие вытащили из багажников бейсбольные биты и набросились с ними на пострадавших. Двоим удалось убежать. Во время избиения у третьего мужчины случился эпилептический приступ. В больницу его привезли с проломленным черепом, многочисленными кровоизлияниями и откушенным языком. Мужчина также был нетрезв, поэтому в таком состоянии допросить его не смогли.

Об инциденте сообщили полицию. Правоохранители продолжают розыск нападавших и пока не раскрывают подробности обстоятельств инцидента.   

 
ForUm

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