Командованием Объединенных сил принят ряд решений, реализация которых позволит улучшить ситуацию с безопасностью и избежать жертв среди мирного населения. Об этом говорится в обращении командующего Объединенными силами Сергея Наева относительно обострения ситуации в районе проведения ООС, что привело к жертвам среди гражданского населения, сообщает пресс-центр ООС.

«Я, как гражданин Украины, которая является частью общего европейского дома, как командующий Объединенными силами, очень взволнован обострением ситуации по обе стороны линии разграничения и возмущен абсолютно неприемлемыми случаями гибели мирных жителей Донбасса», – отметил он.

Хочу официально заявить, что командованием Объединенных сил принят ряд решений и отданы необходимые распоряжения, реализация которых позволит улучшить ситуацию с безопасностью и избежать жертв среди мирного населения, проживающего в непосредственной близости как к позициям украинских войск, так и в населенных пунктах, которые временно оккупированы войсками страны-агрессора.

«Украинские воины никогда не использовали мирное население в качестве живого щита и никогда не рассматривали мирное население как объект атаки. Еще раз подчеркиваю - мы не воюем с мирными жителями Донбасса. Мы все - граждане одной Украины, сыновья и дочери одной земли, на которую ворвался коварный и жестокий враг. Мы освободим эту землю, но для начала сделаем так, чтобы навсегда отбить у террористов привычку обстреливать мирные города и поселки на территориях, находящихся под контролем украинского правительства. Мы найдем путь, чтобы сделать это, не нарушая международные обязательства Украины в усилиях по урегулированию конфликта», – подчеркнул Наев.

Он сообщил, что отдал прямой приказ всем украинским подразделениям вдоль линии соприкосновения оказывать всестороннюю поддержку деятельности персонала Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине с соблюдением всех мер безопасности персонала миссии и мест, где они работают. «Сегодня, международные наблюдатели – едва ли не единственный источник информации о том, что происходит на Донбассе. Они должны чувствовать понимание и поддержку от каждого украинского военного, от каждого гражданина Украины. «В свою очередь, командование объединенных сил рассчитывает на объективность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, беспристрастную и четкую оценку относительно того, кем именно и как вызвано текущее обострение», – заявил Наев.

«Уважаемые жители Донбасса, уважаемые украинские воины! Враг в очередной раз испытывает нас на прочность наших сил и наших убеждений. Уверен, что мы выдержим этот очередной экзамен. Мы на своей земле, мы делаем благородное дело. Совместными усилиями и только вместе мы сможем, наконец, прекратить насилие на Донбассе, восстановить мирную жизнь, соблюдение всех прав и свобод граждан Украины. Спасибо всем за мужество и выдержку. Вместе победим», – говорится в обращении.

Напомним, 18 мая в результате обстрела боевиков из артиллерии в поселке Троицкое погибла семья.