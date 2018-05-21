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За прошедшие сутки, 20 мая, российско-оккупационные войска 55 раз нарушали режим прекращения огня, сообщает пресс-центр ООС.

Так, интенсивные боевые действия продолжались на светлодарском, горловском, донецком и мариупольский направлениях. Российско-оккупационные войска 55 раз нарушали режим прекращения огня, из них 19 раз применяли запрещенное Минскими договоренностями оружие. Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику.

Менее напряженная обстановка была на луганщине, где интенсивные боевые действия продолжались преимущественно на Светлодарской дуге – в районах населенных пунктов Троицкое и Луганское.

На горловском направлении в районах населенных пунктов Зайцево, Шумы, Новгородское противник под прикрытием огня из минометов тщетно пытался вытеснить с позиций подразделения наших войск. При этом оккупанты в нарушение норм международного права вчера, в пять утра 20 мая, открыли плотный минометный огонь по жилым домам поселка Зайцево.

На донецком направлении не спадает интенсивность боевых действий в районах населенных пунктов Авдеевка, Пески, Красногоровка, Марьинка.

На мариупольском направлении активные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Водяное и Широкино.

Во время боевых действий за прошедшие сутки и сегодня у Объединенных сил потерь нет.

По данным разведки, трое оккупантов ранены, другие потери противника уточняются.
ForUm

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