Вчера, 20 мая, в Ивано-Франковской области находящийся в отпуске сержант Вооруженных сил Украины бросил в толпу людей гранату, в результате взрыва которой получили ранения 9 человек. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброскин.

«В селе на Ивано-Франковщине произошла беда. На улице возле местного кафе после бытового конфликта мужчина 1993 года рождения во время конфликта с жителями бросил в их сторону ручную осколочную гранату», – написал он.

По словам Аброськина, в результате взрыва девять человек получили ранения различной степени тяжести. Подозреваемый задержан.