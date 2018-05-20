За прошедшие сутки, 19 мая, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась сложной и контролируемой. На всей линии соприкосновения продолжались интенсивные боевые действия, сообщает пресс-центр ООС.
Российско-оккупационные войска 58 раз нарушали режим прекращения огня, из них 22 раза применяли 122-миллиметровую артиллерию, 120 и 82-миллиметровые минометы. Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику.
На луганщине, в районах населенных пунктов Новотошковское, Крымское, Новозвановка, Золотое, Троицкое, противник безрезультатно пытался вытеснить наши подразделения с выгодных оборонительных позиций.
На донецком направлении интенсивные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Зайцево, Железное, Авдеевка, Новотроицкое. Противник прибегает к ведению огня из артиллерии и минометов из жилых кварталов Горловки, прикрываясь мирным населением.
На мариупольском направлении активные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Пищевик, Талаковка и Широкино.
Во время боевых действий три наших защитника получили ранения. Раненых оперативно доставили в госпиталь и их жизни ничего не угрожает.
По данным разведки, уничтожен один и ранены трое оккупантов российско-террористических войск.
В течение ночи текущих суток, 20 мая, противник пять раз применил тяжелое вооружение, в том числе реактивные системы БМ-21 по защитникам Авдеевки в районе Донецкой фильтровальной станции. Ситуация контролируется Объединенными силами. Потерь наших войск за текущие сутки нет.
Напомним, 18 мая противник 43 раза нарушал режим прекращения огня.
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