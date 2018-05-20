В конце игры 32 тура украинской Премьер-лиги между киевским «Динамо» и донецким «Шахтером», которая проходила в Киеве, футболисты обеих команд устроили потасовку. Кроме того, на поле выбежали еще и болельщики, которые также присоединились к драке, сообщает 24 Канал.

Драку между игроками спровоцировал грубый подкат сзади от «горняка» Веллингтона Нема в ноги киевлянину Виктору Цыганкову. А спустя некоторое время на поле выбежали сразу несколько десятков фанатов «Динамо».

Заметим, что арбитр Виталий Романов не стал удалять одного из участников столкновения и дал финальный свисток за несколько секунд до его начала.

К слову, впоследствии стало известно, что фанаты также приняли участие в драке – в частности, сильно досталось игроку «Шахтера» Ярославу Ракицкому.

Как рассказал он в послематчевом комментарии, один из болельщиков дал ему «поджопник».

«Что случилось? Ничего, я получил погджопник! Нормально? Ну, это болельщики. Один там клоун, иди позови меня один на один – не вопрос, выйдем. Я посмотрел на него, а он убежал сразу в толпу», – отметил футболист.

Напомним, матч между «Динамо» и «Шахтером» завершился победой киевлян со счетом 2:1. К слову, это была последняя игра в сезоне 2017/18, однако она не имела никакого турнирного значения.