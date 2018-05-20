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Министр транспорта Кубы Адель Йцкирдо подтвердил гибель 110 человек в результате крушения пассажирского самолета  Boeing 737, среди них 11 человек являются иностранцами, сообщает УНИАН.

Шестеро членов экипажа были гражданами Мексики, на борту также находились двое туристов из Аргентины и двое пассажиров из восточной Сахары. Остальные 99 погибших были кубинцами. Как сообщает издание на месте происшествия найдены два черных ящика, один из которых «в хорошем состоянии».

Министр транспорта сказал, что они надеются в скором времени восстановить и второй ящик.

Напомним, 18 мая на Кубе сразу же после взлета из аэропорта в Гаване разбился пассажирский самолет Boeing 737.

Троим пассажирам удалось выжить, однако они находятся в больнице в тяжелом состоянии.

 
ForUm

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