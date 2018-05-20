В столице Чечни Грозном четыре человека напали на церковь Архангела Михаила.

В результате нападения погибли двое полицейских и один человек, находившийся в храме, чью личность пока не установили, сообщает Би-би-си.

Нападавшие были убиты. Погибшие полицейские были из Саратовской области. Они находились в Чечне в командировке.

Еще двое полицейских и один прихожанин получили ранения.

«Бандиты были вооружены десятью бутылками с горючей смесью, двуствольным обрезом, из которого они вели огонь», - заявил сотрудник полиции. У нападавших с собой были пистолеты, ножи и небольшие топорики, передает агентство.

Рамзан Кадыров в своем официальном «Телеграм»-канале написал, что четверо мужчин вошли на территорию храма и сразу же убили полицейского, который успел поднять тревогу. После этого на место прибыли сотрудники специальных частей Росгвардии и полиция.

Как рассказал министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров, операцию, в результате которой были убиты нападавшие, провели отдельные подразделения МВД по Чеченской республике.

«Операция была настолько мастерски исполнена, что люди даже ничего не заметили», - сказал он.

Кадыров в своем «Телеграм»-канале написал, что трое нападавших были жителями Чечни - двое из села Гелдаган, один из поселка Аргунский.

Руководил группой, по словам Кадырова, уроженец и житель соседнего региона. Какого именно, он не уточнил.

Руководитель Чечни Рамзан Кадыров ранее заявил, что нападавшие хотели захватить в церкви заложников, но не объяснил, на основании чего были сделаны такие выводы.

Чеченское отделение Следственного комитета России возбудило уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

В заявлении СК говорится, что, судя по показаниям свидетелей, «профессиональные действия сотрудников полиции, охранявших церковь, помогли предовратить более тяжкие последствия нападения и избежать большего количества жертв».

Храм расположен в центральной части города на проспекте Ахмата Кадырова.

Умаров считает, что храм неслучайно был выбран целью нападавших. «Этот православный храм для нас символичен. Он первым был восстановлен в послевоенной столице Чеченской республики», - сказал министр.