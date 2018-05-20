Вчера, 19 мая, в Киеве на стадионе «Динамо» им. Валерия Лобановского состоялся матч последнего 32-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором «Динамо» принимало донецкий «Шахтер» и сумело одержать победу.

Игра завершилась со счетом 2:1. Соперники провели равный первый тайм, а судьба игры была решена вскоре после перерыва, сообщает УНИАН.

На 16-й минуте игры Виктор Цыганков с углового навесил точно на голову Беньямину Вербичу, который нанес точный удар по воротам. Мяч ударился о газон и влетел под перекладину.

Впрочем, уже на 23-й минуте гости заработали пенальти и Ромеро Марлос техничным ударом сравнял результат. А на 55-й минуте Цыганков подключил справа в штрафной «Шахтера» Кендзеру, последовал прострел и игрок «горняков» Давид Хочолава срезал мяч в собственные ворота. В оставшееся время «Шахтер» много атаковал, но сравнять счет так и не сумел.

Таким образом, у «Шахтера» осталось 75 очков в итоговой турнирной таблице УПЛ, а у «Динамо» - 73.

Напомним, донецкий «Шахтер» в одиннадцатый раз стал чемпионом Украины.



