Президент Петр Порошенко назначил Вадима Лозового председателем Хмельницкой областной государственной администрации, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Во время рабочей поездки в Хмельницкую область Президент представил Лозового областному активу.

Президент поблагодарил Александра Корнийчука за ту важную работу, которую он выполнял в должности председателя Хмельницкой областной государственной администрации. «Мы с ним провели консультации. Он переходит на другую работу, оставаясь в орбите Президента. Будет советником Президента и сейчас получит еще другие направления ответственности», - сообщил Глава государства.

Президент отметил, что поддержал предложение правительства, которое было внесено относительно назначения на должность председателя Хмельницкой ОГА Вадима Лозового.

Он сообщил, что подписал соответствующий указ и вручил новому руководителю удостоверение.

«Я хочу искренне пожелать удачи, потому что успех Вадима Лозового - это успех общины, успех области, успех Украины», - сказал Президент и обратился к депутатам областного совета и призвал их к единству в принятии решений.

Глава государства также отметил, что Лозовой является человеком, который представляет реальный сектор экономики. «И это является первой задачей, которую я ставлю как Президент - принципиальное обеспечение роста экономики, привлечения инвестиций, повышение зарплат. Делать все для того, чтобы обеспечить в Хмельницкой области инвестиционный и экономический бум», - отметил Порошенко.

Президент особо отметил важность обеспечения надлежащих условий для развития малого и среднего бизнеса, содействие фермерским хозяйствам.

Новый председатель Хмельницкой ОГА Лозовой, в свою очередь, поблагодарил за доверие и отметил, что понимает ответственность, которая на него возложена. «Я уверен, что вместе с депутатским корпусом областного совета, вместе с вашей командой, со всеми людьми, которым не безразлична судьба Хмельницкой области, мы будем достигать высоких показателей и Хмельницкая область будет одной из лучших», - сказал он.

Напомним, 16 мая глава Хмельницкой областной государственной администрации Александр Корнийчук подал в отставку.