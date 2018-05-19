В день бракосочетания принца Гарри и бывшей американской актрисы Меган Маркл королева Великобритании Елизавета Вторая пожаловала внуку титул герцога Сассекского, графа Дамбартона и барона Килкиля. Об этом сообщается на официальном сайте королевской семьи, передает 112 Украина.

«Сегодня Королева с радостью вручила герцогу Уэльскому Генриху титул герцога. Он будет герцогом Сассекским, графом Дамбартона и бароном Килкиля», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что Меган Маркл станет ее Королевским Высочеством герцогиней Сассекской после церемонии бракосочетания, которая начнется сегодня, 19 мая, около 14:00 по киевскому времени в часовне Виндзорского замка.

Примечательно, за день до королевской свадьбы стало известно, что к алтарю невесту поведет не ее отец, а будущий свекор - принц Чарльз.

Последним человеком, носившим титул герцога Сассекского, был принц Август Фредерик - шестой сын и девятый ребенок Джорджа III.

Как и принц Гарри герцог жил в Кенсингтонском дворце. Он умер в 1843 году, в возрасте 70 лет.

Известно, что Август дважды был женат, но его отец не одобрял ни одного его союза, поэтому не дал согласия на брак. В результате ни один из детей герцога не считался законным наследником его титула.