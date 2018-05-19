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Сегодня, 19 мая, в районе проведения операции Объединенных сил на неустановленном взрывном устройстве подорвался военнослужащий. Об этом во время брифинга заявил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, сообщает пресс-служба Минобороны.

«По состоянию на 09:00 сегодня, среди наших военнослужащих один раненый. Он подорвался на неустановленном взрывном устройстве, пока подробная информация о событиях выясняется», – отметил он.

По словам Гуцуляка, состояние здоровья раненого оценивается как тяжелое.
ForUm

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