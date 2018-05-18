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Новая украинская авиакомпания SkyUp с 19 мая запустит первый рейс по маршруту Киев – Анталия (Турция) - Киев, а с 25 мая рейсы начнет выполнять второй самолет, сообщила пресс-служба авиакомпании.

«Первый полет состоится завтра – 19 мая. Рейс Киев-Анталия-Киев. Вчера руководством авиакомпании было принято решение вернуть с покраски первый самолет Boeing 737-800 NG (регистрационный номер UR-SQA) и приступить к полетам уже с субботы 19 мая», - говорится в сообщении.

С 25 мая к выполнению чартерных рейсов, после покраски, приступит второй самолет Boeing 737-800 NG (регистрационный номер UR-SQB).

Напомним, министр инфраструктуры Владимир Омелян ранее заявил, что национальная авиакомпания в сегменте дешевых авиаперевозок SkyUp начнет работу в апреле 2018 года. Однако в связи с задержкой получения сертификата эксплуатанта не смогла этого сделать.
ForUm

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