Сегодня, 18 мая, около 13:30 возле населенного пункта Веснянка Генического района Херсонской области недалеко от блокпоста «Сухая Балка» найден военнослужащий без признаков жизни с огнестрельным ранением из автомата Калашникова, сообщает «Новый Визит».

Им оказался матрос 137 отдельного батальона морской пехоты, который сегодня ночью самовольно с оружием покинул расположение воинского подразделения.

По предварительной информации, военнослужащий застрелился.