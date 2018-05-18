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Сегодня, 18 мая, около 13:30 возле населенного пункта Веснянка Генического района Херсонской области недалеко от блокпоста «Сухая Балка» найден  военнослужащий без признаков жизни с огнестрельным ранением из автомата Калашникова, сообщает «Новый Визит»

Им оказался матрос 137 отдельного батальона морской пехоты, который сегодня ночью самовольно с оружием покинул расположение воинского подразделения.

По предварительной информации, военнослужащий застрелился.
ForUm

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