Сегодня, 18 мая, около 13:30 возле населенного пункта Веснянка Генического района Херсонской области недалеко от блокпоста «Сухая Балка» найден военнослужащий без признаков жизни с огнестрельным ранением из автомата Калашникова, сообщает «Новый Визит».
Им оказался матрос 137 отдельного батальона морской пехоты, который сегодня ночью самовольно с оружием покинул расположение воинского подразделения.
По предварительной информации, военнослужащий застрелился.
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