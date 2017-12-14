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Национальная авиакомпания в сегменте дешевых авиаперевозок SkyUp начнет работу в апреле 2018 года, сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

«Сегодня я рад объявить о создании украинского лоукоста, который будет выполнять внутренние и международные рейсы. Он начнет свою работу с апреля 2018 года», - сказал министр.

Согласно пресс-релизу авиакомпании, который роздан на пресс-конференции, чартерные перевозки в 2018 году будут осуществляться из Киева, Харькова, Львова, Одессы по 16 направлениям - Анталия, Бодрум, Даламан, Шарм-эль-Шейх, Хугарда, Тиват, Барселона, Пальма-де-Майорка, Тенерифе, Аликанте, Тирана, Римини, Бургас, Варна, Ларнака, Дубай, сообщает УНИАН.

Внутренние регулярные рейсы начнутся в конце мая по направлениям: Киев-Одесса, Харьков-Одесса, Львов-Одесса.

Международные регулярные рейсы в 2018 году планируются по направлениям Киев - Барселона, Киев - Дубаи, Киев - Ларнака. 

По словам генерального директора авиакомпании Евгения Хайнацкого, цена в направлении Киев - Одесса составит от 499 грн в одну сторону. Также, он отметил, что продажа билетов будет открыта в марте.

Напомним, ранее Омелян заявил, что в этом году может быть создана национальная авиакомпания в сегменте дешевых авиаперевозок. 
ForUm

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