В «министерстве госбезопасности» самопровозглашенной Донецкой народной республики назвали имя якобы заказчика убийства членов незаконных вооруженных формирований на Донбассе Арсена Павлова (позывной «Моторола») и Михаила Толстых (позывной «Гиви»). Об этом заявила пресс-секретарь «МГБ» Мария Петрова, передает «lenta.ru».

По ее словам, это глава департамента контрразведки Службы безопасности Украины Алексей Петров. Согласно сведениям спецслужб «ДНР», в этом департаменте имеются отряды, «созданные при финансовой поддержке из США и ведущие деятельность против Донбасса».

«Нам известно, что Алексей Петров, будучи заместителем начальника контрразведки СБУ, отвечал за формирование и работу таких подразделений, в том числе подготовку диверсионных групп для совершения террористических актов на нашей территории», — заявила Петрова.

По ее словам, 14 февраля 2017 года, вскоре после убийства «Гиви», Президент Украины Петр Порошенко поставил Алексея Петрова во главе департамента контрразведки «за заслуги последнего перед украинской властью».

Она заявила, что сейчас Петров продолжает координировать «продумывание и осуществление акций против населения Донбасса».

«Пост начальника департамента контрразведки дает ему возможность напрямую согласовывать подобные мероприятия с председателем СБУ Василием Грицаком и представителями Вашингтона», - заявила представитель «ДНР».

Напомним, командир подразделения «Сомали» НВФ «ДНР» Михаил Толстых (позывной «Гиви») был убит 8 февраля в Донецке в результате теракта.

В «ЛНР» заявили, что исполнителями убийства «Гиви» были военнослужащие 8 полка Сил специальных операций ВСУ.

16 октября 2016 года одного из известных членов НВФ «ДНР» Арсена Павлова с позывным «Моторола» взорвали в Донецке в лифте дома, где он жил.