также в разделеОбщество
Штаб блокады намерен остановить поставки угля из РФ
САП проверяет, есть ли у Насирова гражданство других стран 7
Грицак: Группа «плакальщиц» собиралась приковать себя наручниками под АП 16
Штаб блокады Донбасса требует за две недели закрыть российский «Сбербанк» 15
ОБСЕ: С начала года на Донбассе погибли 16 мирных жителей 10
Замглавы СБУ попросил НАБУ открыть на него дело 27
У Гройсмана похвастались выполнением обещания перед семьями героев Небесной Сотни 19
Суд арестовал экс-беркутовца, обвиняемого в убийствах майдановцев 13
Автомобили ВСУ от волонтеров проверят по базам розыска 37
СБУ допросила Савченко относительно поездки в «ДНР» 40
На Львовщине вандалы повредили памятник Франко 20
МККК предлагает создать на Донбассе зоны безопасности 36
ГПУ допросит двух нардепов по делу о захвате Луганской ОГА 25
МККК надеется на разблокирование обмена пленными в ближайшее время 44
В Прилуках задержали интернет-агитатора «Л/ДНР» 21
РосСМИ распространили фейк о якобы радиационной утечке в Украине 61
9 марта. Картина дня 80
РФ в два раза сокращает число гумконвоев на Донбасс 66

В «ЛНР» заявили, что исполнителями убийства командира подразделения «Сомали» Михаила Толстых (позывной «Гиви»), были военнослужащие 8 полка Сил специальных операций ВСУ. Об этом сообщает Луганскинформцентр со ссылкой на «министра государственной безопасности» «ЛНР» Леонида Пасечника.

«На территории Украины в городе Хмельницкий дислоцируется 8-й полк специального назначения сил специальных операций ВСУ. Командиром полка является полковник Олег Нечаев, начальником отдела разведки полка – майор Павел Балов, позывной «Кедр». В СБУ создан специальный отдел, который занимается непосредственно организацией диверсионно-террористической деятельности на территории «республик» и Российской Федерации, начальник департамента контрразведки СБУ полковник Анатолий Сандурский, позывной «Хутор», - заявил он.

«Эти люди несут непосредственную ответственность и за данное преступление, и за другие преступления, совершенные в «ЛНР», «ДНР» и Российской Федерации, например, в Крыму», - заявил «министр».

По словам Пасечника, в настоящее время в Старобельске развернут сводный отряд 8 полка спецназначения численностью 120 – 150 человек и сформированы четыре диверсионно-разведывательные группы численностью от 12 до 17 человек в каждой.

Напомним, главарь батальона НВФ «Сомали» Михаил Толстых, известный по прозвищу «Гиви», был убит в Донецке 8 февраля.

На данный момент существуют две версии убийства. По одной из них, в кабинете «Гиви» было заложено взрывное устройство, по другой – по зданию был произведен выстрел из РПО «Шмель».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

53
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года