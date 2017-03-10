В «ЛНР» заявили, что исполнителями убийства командира подразделения «Сомали» Михаила Толстых (позывной «Гиви»), были военнослужащие 8 полка Сил специальных операций ВСУ. Об этом сообщает Луганскинформцентр со ссылкой на «министра государственной безопасности» «ЛНР» Леонида Пасечника.

«На территории Украины в городе Хмельницкий дислоцируется 8-й полк специального назначения сил специальных операций ВСУ. Командиром полка является полковник Олег Нечаев, начальником отдела разведки полка – майор Павел Балов, позывной «Кедр». В СБУ создан специальный отдел, который занимается непосредственно организацией диверсионно-террористической деятельности на территории «республик» и Российской Федерации, начальник департамента контрразведки СБУ полковник Анатолий Сандурский, позывной «Хутор», - заявил он.

«Эти люди несут непосредственную ответственность и за данное преступление, и за другие преступления, совершенные в «ЛНР», «ДНР» и Российской Федерации, например, в Крыму», - заявил «министр».

По словам Пасечника, в настоящее время в Старобельске развернут сводный отряд 8 полка спецназначения численностью 120 – 150 человек и сформированы четыре диверсионно-разведывательные группы численностью от 12 до 17 человек в каждой.

Напомним, главарь батальона НВФ «Сомали» Михаил Толстых, известный по прозвищу «Гиви», был убит в Донецке 8 февраля.

На данный момент существуют две версии убийства. По одной из них, в кабинете «Гиви» было заложено взрывное устройство, по другой – по зданию был произведен выстрел из РПО «Шмель».