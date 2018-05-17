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Агентство внутренней безопасности Польши задержало гражданку Российской Федерации Екатерину Ц., которой инкриминируют участие в разжигании польско-украинской вражды. Об этом сообщает Польское радио.

Женщина находилась в Польше с 2013 года, в ближайшее время ее должны депортировать.

Кроме Екатерины Ц., еще четырем лицам запрещен въезд на территорию Республики Польша. Всем пятерым лицам инкриминируют участие в разжигании польско-украинской вражды, подрыве польской точки зрения на историческую политику и замене ее на российскую точкой зрения, попытку «консолидировать пророссийские среды в Республике Польша» вокруг этих сфер.

«Из материалов Агентства внутренней безопасности следует, что эти пять человек осуществляют на территории Польши враждебную деятельность. Отсюда решение о задержании и выдворение Екатерины Ц. и о четырех дополнительные ходатайствах по делу запрета въезда на территорию Республики Польша», - сказал спикер министра-координатора спецслужб Станислав Жарин.

По его словам, действия Агентства внутренней безопасности происходят согласно закону об иностранцах, и на этой основе направлен документ о депортации Екатерины Ц. из Польши.

Напомним, в ноябре прошлого года по требованию главы Агентства внутренней безопасности из Польши выслали гражданина РФ, заподозрив его в участии в гибридной войне против страны.
ForUm

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