Польский историк Генрик Глебоцкий был задержан в Москве сотрудниками ФСБ и выслан из России после выступления с лекциями в Санкт-Петербурге о «красном терроре». Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на Wpolityce.

Глебоцкого задержали 24 ноября. Уведомление, в котором говорится о требовании покинуть Россию, было датировано 21 ноября. Причины депортации не сообщаются.

Историк приехал в Россию 14 ноября, чтобы продолжить работу над исследованием о российско-польских отношениях в течение последних двухсот лет. 22 и 23 ноября он выступал с лекциями в Санкт-Петербурге, которые были посвящены репрессиям НКВД против польских граждан. Глебоцкого задержали сотрудники ФСБ после того, как он вернулся из Санкт-Петербурга в Москву.

Генрик Глебоцкий работает в Ягеллонском университете и является сотрудником филиала Института национальной памяти Польши (IPN) в Кракове.

Официального подтверждения сведений о депортации Глебоцкого со стороны России не поступало.