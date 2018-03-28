Принятый Конгрессом США закон о выделении Украине военной помощи на 621 миллион долларов не касается отряда спецназначения Национальной гвардии «Азов». Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на американское издание The Hill.

«Малозаметное положение 2232-страничного законопроекта о государственных расходах, принятого на прошлой неделе, запрещает США предоставлять оружие скандальному ультранационалистическому военному отряду в Украине, который открыто принимает неонацистов в свои ряды», - говорит автор материала.

Издание отмечает, что в течение последних трех лет Конгресс пытался внести этот запрет относительно «Азова» в закон о помощи Украине, но каждый год эта норма удалялась из законопроекта накануне голосования.

«Однако нынешний законопроект о финансировании на общую сумму 1,3 миллиарда долларов предусматривает, что «никакие средства, предоставленные этим документом, не могут быть использованы для предоставления вооружения, обучения или другой помощи батальону «Азов», - говорится в статье.

Следует отметить, что американское издание называет формирование батальоном «Азов», хотя оно уже давно сменило название, переформатировавшись в отдельный отряд специального назначения НГУ «Азов». Отряд входит в состав воинской части 3057 Национальной гвардии.

«Белое доминирование» и неонацизм являются неприемлемыми и не имеют права на существование в нашем мире. Мне очень приятно, что недавно принятый закон запрещает США предоставлять вооружение и помощь в обучении украинскому неонацистскому батальону «Азов», - заявил в комментарии The Hill республиканец Рохит Хана, известный критик предоставления военной помощи Украине.

Напомним, 23 марта президент США Дональд Трамп подписал ранее принятый Сенатом и Палатой представителей консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 финансовый год, в котором общий объем помощи Украине определен в сумме 620,700 млн долл., что превышает соответствующую прошлогоднюю смету.

Ранее ведущий исследователь проекта BellingCat по вопросам Восточной Европы и Евразии Арик Толер заявил, что украинские войска на Донбассе уже имеют летальное вооружение из США. Толер отметил, что речь идет о гранатометах, которые точно были у бойцов «Азова» уже в июле 2017 года.