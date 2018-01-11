Пресс-служба полка «Азов» удалила со своего сайта ранее доступные материалы о пристрелку бойцами этого подразделения в июле 2017 года американских гранатометов PSRL-1.

На исчезновение информации с сайта обратил внимание ведущий исследователь проекта BellingCat по вопросам Восточной Европы и Евразии и ведущий цифровой исследователь по вопросам Евразии в Digital Forensic Research Lab Арик Толер, сообщает «Голос Америки».

«С http://Azov.press утром (10 января. – Ред.) удален материал, который показывал бойцов с опознавательными знаками «Азова», которые использовали PSRL-1. Возможно, даже с высокой вероятностью, что эти гранатометы сейчас хранятся в арсенале, но летом у «Азова» они были», - написал Толер по поводу зачистки на сайте полка.

Напомним, ведущий исследователь проекта BellingCat по вопросам Восточной Европы и Евразии Арик Толер заявил, что украинские войска на Донбассе уже имеют летальное вооружение из США. Толер отметил, что речь идет о гранатометах, которые точно были у бойцов «Азова» уже в июле 2017 года.