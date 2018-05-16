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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя поездку Владимира Путина по Керченскому мосту, рассказал, что тот имеет права на управление грузовым автомобилем, которые получил около 20 лет назад.

«Ориентировочно 20 лет назад у президента была открыта эта, а также ряд других категорий водительских прав», — сказал Песков, передает РИА Новости.

 

 

Напомним, Путин 15 мая открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив, проехав за рулем КамАЗа из Тамани до Керчи.  

Пользователи соцсетей отметили, что Путин не был пристегнут ремнем безопасности, а также задались вопросом наличия у него прав на управление КамАЗом.
ForUm

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