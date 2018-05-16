Повышение стоимости проезда в общественном транспорте необходимо для надлежащей работы, развития и обновления транспортной инфраструктуры столицы. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Мы вынуждены поднять цену на проезд. Ведь транспорт в Киеве должен надлежащим образом работать, быть безопасным и комфортным, вовремя ремонтироваться и обновляться», - отметил мэр.

По его словам, повышение стоимости проезда в городском транспорте связано с тем, что нынешняя себестоимость проезда гораздо выше, чем стоимость билета. В то же время, добавил Кличко, сегодня есть необходимость развития и обновления подвижного состава общественного транспорта в Киеве. И на все это нужны значительные средства.

Кроме того, подчеркнул он, сейчас не хватает водителей общественного транспорта, поскольку люди не хотят идти работать на низкую заработную плату и вынуждены искать работу за рубежом. Поэтому, отметил мэр, столичная власть должна повысить зарплату водителям.

Кличко также отметил, что для льготных категорий граждан будет сохранен бесплатный проезд.

Как сообщал ForUm, с 14 июля стоимость проезда в городском транспорте столицы возрастет и будет составлять от 6,3 гривен – при условии пользования проездным билетом или бесконтактной карточкой, и 8 гривен – за разовую поездку.



