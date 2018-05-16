Прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против должностных лиц украинской компании «Мотор Сич». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Так, в ходе проверки деятельности акционеров ОАО «Оршанский авиаремонтный завод» в рамках уголовно-процессуального законодательства сотрудниками управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью генпрокуратуры произведен осмотр помещений представительства ПАО «Мотор Сич» (Украина) в Республике Беларусь, в ходе которого изъяты документы, относящиеся к деятельности украинского инвестора на территории страны.

По результатам проверочных мероприятий генеральной прокуратурой в отношении бывшего генерального директора завода и должностных лиц ПАО «Мотор Сич» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.426 УК Республики Беларусь (превышение служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия). Основанием к возбуждению уголовного дела послужило причинение должностными лицами заводу ущерба в особо крупном размере, а также существенного вреда его интересам.

Для организации предварительного расследования уголовное дело направлено в центральный аппарат Следственного комитета.

Проверка соблюдения законодательства при исполнении ПАО «Мотор Сич» инвестиционного договора, а также осуществлении финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Оршанский авиаремонтный завод» продолжается.