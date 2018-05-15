Прокуратура Автономной Республики Крым совместно с полицией проводит досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения правил экологической безопасности при строительстве транспортного перехода через Керченский пролив на временно оккупированной территории Крыма по признакам уголовного преступления , предусмотренного ст. 236 УК Украины. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Строительство транспортного перехода осуществляется с грубым нарушением правил экологической безопасности, вредит экосистеме Азовского моря, привело к загрязнению значительной территории Украины, нанесло непоправимый экологический ущерб полуострову Тузла (Украина), который заключается в его уничтожении как уникального природного объекта и другим тяжким последствиям природной окружающей среде», - говорится в сообщении.

В ходе досудебного расследования установлен основной исполнитель работ по проектированию и строительству моста, подрядчик и субподрядчик, которые в связи с этим уже попали под санкционные списки США.

Кроме этого, проверяется ряд европейских компаний на предмет снабжения ими оборудования для незаконного строительства моста на временно оккупированную территорию Крыма.

По информации специалистов Института водных проблем и мелиорации НАН Украины, ориентировочные убытки, причиненные окружающей среде Черного и Азовского морей при строительстве Керченского моста, при необходимости крепления морских берегов, составят не менее 10 млрд грн.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, Украина готовит санкционный список компаний-строителей Керченского моста.

В Мининфраструктуры заявили, что Украина готовит иск в связи с убытками, понесенными из-за строительства Россией Керченского моста к оккупированному Крыму.

Ограничения для прохождения судов в украинские порты в Азовском море, которые устанавливает РФ из-за строительства арки Керченского моста, противоречат Конвенции ООН по морскому праву.

Президент Украины Петр Порошенко поручил подать в суд на Россию из-за строительства Керченского моста, которое наносит значительный экологический вред.