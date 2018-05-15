Перенос Соединенными Штатами своего посольства в Израиле в Иерусалим ожидаемо должно было вызвать громкие протесты палестинцев.

Впрочем, масштаб этих протестов оказался намного больше, чем предполагалось. Десятки убитых, тысячи раненых – такой стала цена исполнения президентом Дональдом Трампом своего предвыборного обещания.

И хотя решение о переносе посольства в фактическую столицу Израиля было поддержано и республиканцами, и демократами, массовые смерти палестинцев привели к громкой критике этого решения, чаще всего – со стороны общественных активистов.

Какие последствия будет иметь это решение? Продолжатся ли протесты палестинцев? Ответы на эти и другие вопросы – в статье, опубликованной в рамках партнерства ЕвроПравды с Украинской службой «Голоса Америки».

В понедельник США официально открыли посольство в Иерусалиме.

Дипломатическое представительство будет работать в здании, которое ранее выполняло функции американского консульства. Позже ожидается закладка нового здания посольства и переезд широкого состава американских дипломатов в Иерусалим.

Это решение, вызвавшее протесты по всему миру, на первый взгляд имеет широкую поддержку в американском политикуме. По крайней мере, это открытие приветствовали лидеры Демократической партии США.

«Каждая нация имеет право выбирать свою столицу.

Я поддерживал соответствующие законопроекты еще два десятка лет назад, и я аплодирую президенту Трампу за его поступок», – заявил лидер демократов в Сенате Чак Шумер.

Правительство Израиля назвало день открытия посольства США в Иерусалиме «прекрасным днем ​​для мира».

Между тем открытие совпало по времени с протестами палестинцев, которые организует исламистская группировка ХАМАС в память о Накба – принудительном перемещении сотен тысяч людей после основания государства Израиль в Палестине.

Десятки погибших

Накануне Хамас заявлял, что усилит выступления в связи с открытием посольства США в Иерусалиме. Так и вышло.

Штурм палестинцами израильской границы в секторе Газа – примерно в 60 км от нового посольства США – привел к смерти по меньшей мере 52 человек и ранению более двух тысяч.

«В точке сбора на востоке от Газы организаторы призывают демонстрантов прорываться через ограждение, говорят им, что израильские солдаты бегут со своих позиций, хотя на самом деле израильтяне усиливали их. Возле барьера молодые мужчины бросают камни и пытаются запускать воздушных змеев с запалами, надеясь, так они подожгут посевы на противоположной стороне.

Между тем большинство демонстрантов – мирные, они протестуют против утраты своих домов и деревень и переноса посольства. Сквозь шум толпы слышны выстрелы, возле забора постоянно прибывают и отбывают машины скорой помощи, которые забирают раненых. В больницах говорят, что они перегружены», – описывает протесты The Washington Post.

Издание отмечает: отдельные митингующие рассказали, что пришли протестовать после того, как их близкие были ранены во время предыдущих протестов на этом же месте. Израиль разбрасывал листовки, призывающие палестинцев «спасти свои жизни и работать для создания своего будущего».

По словам отдельных палестинцев, они хотят прорваться в Израиль, чтобы «убивать».

«Мы с восторгом штурмуем и хотим прорваться», – рассказал The Washington Post 23-летний Мохаммед Мансура. Отвечая на вопрос, что он сделал бы в Израиле, он ответил: «Что получится – убивать, бросать камни».

Между тем президент США в Twitter назвал день открытия посольства «великим днем ​​для Израиля» и выразил свои поздравления.

А зять американского президента Джаред Кушнер, который прибыл в Иерусалим на открытие посольства, возложил ответственность за гибель людей на ХАМАС. «Как мы увидели в ходе протестов в прошлом месяце и сегодня, те, кто провоцирует насилие, являются частью проблемы, а не ее решения», – цитирует его слова The Hill.

Между тем в США уже обеспокоены тем, не увеличивает ли открытие посольства в Иерусалиме опасность работы американских дипломатов в целом.

Стало известно, что состав охраны американских дипломатических представительств усиливается. «Я позвонил в штаб-квартиру корпуса морской пехоты спросить, усиливается ли охрана посольств в свете событий в Израиле и Газе сегодня. Если коротко, то ответ «да», – твитит журналист Дэн Ламбот.

«Израиль стреляет по безоружным протестующим»

В целом смерти в Газе разделили США в плане возложение вины за события.

На примере реакции хорошо прослеживаются линии раздела в США между истеблишментом в составе обеих партий и крайними силами. Эти границы обычно теряются на общем фоне событий американской политики.

Истеблишмент, как демократический, так и республиканский, реагирует на события достаточно взвешенно. Правые возлагают ответственность преимущественно на ХАМАС, а левые – на Израиль.

«В Газе сегодня убито более 50 и ранено 2000, это в дополнение к 41 убитому и 9000 раненым в последние недели. Потрясающая цифра. Насилие со стороны ХАМАС не оправдывает то, что Израиль стреляет по безоружным протестующим», – твитит бывший кандидат в президенты США сенатор-демократ Берни Сандерс.

«Я уже 100 раз услышал сегодня, как американские чиновники автоматически отвечают, что «Израиль имеет право защищать себя», но еще не слышал вопроса от журналиста, имеют ли право на самозащиту палестинцы», - твитит журналист издания The Intercept Джон Шварц.

Twitter также буквально изобилует проклятиями в адрес Израиля со стороны разномастных активистов.

«Убийство Израилем множества палестинцев в Газе – это не «столкновения», а бойня. Бойня, поддерживаемая США. Оккупированный народ взывает о своих человеческих правах. Оккупация – это преступление. Немедленно прекратите поддержку израильских военных, которая обходится США в 10 млн долларов в день», – твитит Джилл Стайн, бывший кандидат в президенты США от зеленых.

«Трамповская бойня в Газе может стать самым низким пунктом его президентства.

Идиотская политика без всякой мысли о последствиях», – возмущается журналист Хьюго Рифкинд.

«Это cкоординированное нападение»

У американских правых и сторонников поддержки Израиля со стороны США другая тема – во всем виноват ХАМАС.

«Использование детей в качестве живого щита – это зло. Террористы точно знают, что будет, если атаковать барьер. Израиль имеет право защищать границу. Это координированное нападение, и Хамас пытается привлечь внимание к себе, отвлечь его от США и Трампа», – твитит Чарли Кирк, молодая звезда консервативной политики в США, сторонник Дональда Трампа.

«Сколько еще людей должен убить Хамас, прежде чем западные организации прекратят называть его «общественной группой» в любом контексте? Некоторым подрывы авто, использование бомбистов-самоубийц и ракетных обстрелов уже может показаться тем, что не подходит «гражданскому» обществу», – твитит Джим Герагти с National Review.

Аналогичная позиция – и у популярного обозревателя из правого лагеря Бена Шапиро. Его возмущает, что ведущие американские СМИ называются события в Газе протестами, а убитых – протестующими. «Сколько протестов в США включают забрасывание камнями и зажигательной смесью солдат, которые пытаются не допустить прорыва границы?» – спрашивает он.

«Не хочешь, чтобы тебя застрелили – не пытайся пересечь суверенный, милитаризованный барьер, особенно если ты из ХАМАС», – считает Сохраб Ахмар из издания Commentary.

«Небо не рухнуло»

На этом фоне сбалансированный взгляд на события предлагает Дэн Шапиро, бывший советник Барака Обамы в Совете по нацбезопасности и посол США в Израиле в 2011-2017 годах.

Дипломат взял на себя задачу объяснить ситуацию вокруг посольства целом.

«Можно услышать резкие реакции на перенос посольства США в Иерусалим: «Это конец мира!», «Израиль победил палестинцев!». Все это неправда. Давайте разберемся с некоторыми мифами», – пишет дипломат.

«Сторонники решения израильско-палестинского конфликта путем создания двух государств видят в переносе посольства смерть мирной перспективы.

Но небо не рухнуло. Посольство США в Западном Иерусалиме – это правильно и рационально.

Город всегда был столицей Израиля и остался бы израильской территорией при любом сценарии с двумя государствами. Присутствие нашего посольства в Иерусалиме также усиливает легитимность исторических связей евреев с городом, которые палестинцы часто отрицают так же, как они отрицают право Израиля на существование в целом.

Этот вопрос был табу в американской политике, но теперь лед тронулся. Сообщалось, что чиновники Белого дома в прошлом месяце заявили министру обороны Израиля Либерману, что будущий мирный план призовет к передаче четырех арабских районов восточного Иерусалима под контроль палестинцев.

Это начало. Точные границы появятся после переговоров, и Израиля понадобится доступ к святым местам. Переговоры не будут проходить в нынешних условиях, но мы должны открыто говорить о важных аспектах решения конфликта по формуле создания двух государств, готовясь к смене лидеров в Израиле и среди палестинцев», – ответил Шапиро критикам переноса посольства.

В то же время дипломат осудил и тех, кто считает, что Израиль получил «победу» в конфликте: «Да, Израиль сильнее, чем когда-либо. Его легитимность шире признается, а он ближе ко многим арабским государствам, чем когда-либо.

Но совсем не изменились дилеммы, которые стоят перед Израилем в плане сохранением им одновременно и своего еврейского характера, и демократического устройства, в условиях контроля Западного Берега и палестинского населения.

Некоторые ошибочно полагают, что этих трудных решений можно избежать. Это не так.

В будущем правительству придется делать сложный выбор. Нынешнее расширение поселений... только усложняет этот выбор».

По оценке дипломата, в интересах Израиля – «найти путь к завершению конфликта по формуле двух государств или по крайней мере сохранение такой перспективы, когда палестинцы будут готовы к выбору, которого им не избежать. Это также отвечает и интересам США».

Американский дипломат также нашел трезвые аргументы и для тех, кто называет политику Израиля в отношении палестинцев апартеидом.

«Некоторые палестинцы настаивают, что они могут увеличить изоляцию Израиля, требуя равных избирательных прав и крича «апартеид», но эта стратегия не даст им победы. Палестинцы могут и в дальнейшем отказываться от того, чтобы прямо сказать своему народу неудобную правду о легитимности государства Израиль, его перманентном характере и безнравственности насилия, но их способность давить на Израиль уменьшается».

«Посольство США должно быть в Иерусалиме. Я могу праздновать это сегодня, хотя и сам считаю, что Трамп должен был завершить этот процесс в более широком контексте двух государств с двумя столицами в общем городе. Это тоже будет, если не при этой администрации, то при следующей», – резюмирует Дэн Шапиро.