также в разделеЭкономика
Украина уже 900 дней не импортирует газ из РФ 32
До конца года Украина должна вернуть 325,5 миллиарда долгов 76
Украина получила право экспорта говядины в Турцию 34
АМЭУ: Приход в Украину Hutchison Ports не принесет дополнительных грузов 76
НБУ подтвердил прогноз по инфляции на 2018 год 37
Инфляция в апреле замедлилась до 0,8% 39
Кабмин одобрил стратегию возрождения авиастроения 55
Гройсман: Так побежали за 4G, что 3G потеряли где-то по пути 51
У Украины появился бренд 82
Кабмин утвердил перечень объектов для приватизации 95
ПФ пересчитал пенсии для 2,7 миллиона работающих пенсионеров 98
Украина может ввести санкции против 12 российских издательств 45
ВБ: Стоимость земли в Украине может вырасти втрое 162
Коболев обсудил энергобезопасность Украины с представителями НАТО 50
Украина уже на 26% заполнила ПХГ 40
В Украине выросло число миллионеров, самому младшему – 7 лет 111
Минфин выбрал 34 банка для выплат бюджетникам и пенсионерам 73
Цена импортируемого Украиной газа повысилась на 13% 122

Украина может попасть в офшорный список стран Европейского Союза, если до конца года не ратифицирует Соглашение MLI , сообщает пресс-служба Министерства финансов.

По данным Минфина, многосторонняя конвенция (MLI - Multilateral Instrument) - это соглашение, присоединившись к которому страна получает возможность одновременного внесения изменений во все или некоторые действующие Конвенции об избежании двойного налогообложения. Это соглашение является частью Плана действий BEPS (Base erosion and Profit Shifting) противодействия размыванию базы и вывода прибыли из-под налогообложения).

Отмечается, что настоящее Соглашение является шагом 15 BEPS Плана действий BEPS. Подписав и ратифицировав Многостороннюю конвенцию Украина одновременно также выполняет шаги 6 и 14 Плана BEPS, входящие в минимальный стандарт Плана BEPS и являются обязательными к выполнению Украиной.

«Сейчас ожидаем от Президента предоставления полномочий министру финансов Украины на подписание Соглашения MLI. Затем Соглашение должен ратифицировать парламент. Украина должна ратифицировать Соглашение MLI до конца года, иначе может попасть в офшорный список стран ЕС», – сказано в сообщении.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги