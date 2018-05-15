Украина может попасть в офшорный список стран Европейского Союза, если до конца года не ратифицирует Соглашение MLI , сообщает пресс-служба Министерства финансов.

По данным Минфина, многосторонняя конвенция (MLI - Multilateral Instrument) - это соглашение, присоединившись к которому страна получает возможность одновременного внесения изменений во все или некоторые действующие Конвенции об избежании двойного налогообложения. Это соглашение является частью Плана действий BEPS (Base erosion and Profit Shifting) противодействия размыванию базы и вывода прибыли из-под налогообложения).

Отмечается, что настоящее Соглашение является шагом 15 BEPS Плана действий BEPS. Подписав и ратифицировав Многостороннюю конвенцию Украина одновременно также выполняет шаги 6 и 14 Плана BEPS, входящие в минимальный стандарт Плана BEPS и являются обязательными к выполнению Украиной.

«Сейчас ожидаем от Президента предоставления полномочий министру финансов Украины на подписание Соглашения MLI. Затем Соглашение должен ратифицировать парламент. Украина должна ратифицировать Соглашение MLI до конца года, иначе может попасть в офшорный список стран ЕС», – сказано в сообщении.