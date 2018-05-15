В течение четырех лет личные данные трех миллионов пользователей социальной сети Facebook находились в открытом доступе. Об этом идет речь в расследовании New Scientist, сообщает Укринформ.

«Данные миллионов пользователей Facebook, которые использовали популярное приложение о личности (myPersonality. - Ред.), включая ответы на вопросы интимного характера, оставили в открытом доступе в интернете», - отмечается в публикации.

Как сообщается, расследование касается данных, собранных приложением myPersonality, которое было создано сотрудниками Кембриджского университета. Над приложением, в частности, работали представители Центра психометрии Кембриджского университета Михаил Косинский и Девид Стиллвелл. А на начальном этапе в проект был привлечен Александр Коган, известный в связи историей об утечке данных пользователей Facebook в компанию Cambridge Analytica.

Отмечается, что информация была деликатного характера и раскрывала личные данные пользователей Facebook такие как результаты психологических тестов.

Информация, собранная через myPersonality в базе данных была анонимной, однако, пользователей, чьи данные попали в нее, достаточно легко было идентифицировать, сопоставив несколько параметров.

Расследование свидетельствует о том, что данным приложением воспользовались около шести миллионов человек, приблизительно половина из них согласилась поделиться личными данными. Собранная таким образом база данных была выложена на сайте фактически в открытом доступе. Чтобы получить доступ в нее достаточно было только зарегистрироваться как соавтор проекта. Это сделало более 280 человек из почти 150 учреждений, включая исследователей в высших учебных заведениях и компаниях Facebook, Google, Microsoft и Yahoo.

Напомним, скандал разразился после того, как стало известно, что британская компания по анализу данных Cambridge Analytica собрала в 2016 году данные профилей 50 млн пользователей соцсети Facebook без их согласия для использования в американской избирательной кампании.

Основатель Facebook Inc. Марк Цукерберг признал, что компания «допустила ошибку». Он также заявил, что из-за скандала компания проанализирует все приложения, которые имеют доступ к значительному количеству информации пользователей, и ограничит доступ к этим данным для разработчиков.

По данным Facebook, Cambridge Analytica могла получить доступ к данным 87 миллионов пользователей.