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Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении судье Окружного административного суда города Киева, сообщает пресс-служба САП.

11 мая судье Окружного административного суда города Киева сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины («Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом»).

Подозрение судье подписал руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

Напомним, 10 мая по результатам операции, проведенной прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры с привлечением оперативных сотрудников Главного управления «К» Службы безопасности Украины, разоблачена при получении неправомерной выгоды судья Окружного административного суда города Киева.

По данным СМИ, задержана судья Елена Власенкова.

 
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