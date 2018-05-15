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«Укрзализныця» планирует переориентироваться на дневные поезда в течение следующих 10 лет, их соотношение с ночными составит 50 на 50, заявил и.о. председателя правления компании Евгений Кравцов, сообщает «Новое Время».

По его словам, на скоростные поезда сегодня пожаловаться нельзя. Так, наполненность в поездах Интерсити+ составляет около 90%.

Кравцов также пообещал, что «Укрзализныця» сделает традиционные спальные ночные поезда «максимально качественными для пассажиров».

Напомним, 14 февраля Кабинет Министров утвердил финансовый план публичного акционерного общества «Укрзализныця» на 2018 год, который предусматривал повышение тарифов на пассажирские перевозки в границах Украины (кроме пригородного сообщения) на 12% с апреля и еще на 12% с октября.

 Однако соответствующий приказ Министерства инфраструктуры Украины еще находится на рассмотрении в причастных министерствах и ведомствах.

 
ForUm

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