Вчера, 10 мая, по результатам операции, проведенной прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры с привлечением оперативных сотрудников Главного управления «К» Службы безопасности Украины, разоблачен «на горячем» судья Окружного административного суда города Киева при получении неправомерной выгоды, сообщает пресс-служба САП.

Согласно материалам расследования, указанное лицо требовало у одного из участников судебного разбирательства неправомерную выгоду за принятие решения в его пользу в размере 10 тыс. долларов США и было задержано при получении первого «транша» в сумме 2 тыс. долларов США.

Сейчас прокурорами САП решается вопрос об уведомлении судье о подозрении и направлении в Высший совет правосудия представления об отстранении от должности.