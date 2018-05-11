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Вчера, 10 мая, по результатам операции, проведенной прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры с привлечением оперативных сотрудников Главного управления «К» Службы безопасности Украины, разоблачен «на горячем» судья Окружного административного суда города Киева при получении неправомерной выгоды, сообщает пресс-служба САП.

Согласно материалам расследования, указанное лицо требовало у одного из участников судебного разбирательства неправомерную выгоду за принятие решения в его пользу в размере 10 тыс. долларов США и было задержано при получении первого «транша» в сумме 2 тыс. долларов США.

Сейчас прокурорами САП решается вопрос об уведомлении судье о подозрении и направлении в Высший совет правосудия представления об отстранении от должности.
ForUm

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