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Верховный суд 10 мая отказался удовлетворить кассационную жалобу компании «Пром Гарант Плюс» к «ПриватБанку» о возврате на счета 18,9 млн грн, которые были списаны в ходе национализации (bail-in).

Об этом FinClub сообщили в пресс-службе «ПриватБанка».

Верховный Суд принял постановление, которым подтвердил законность решений судов первой (29 марта 2017 года) и апелляционной инстанций (7 августа 2017 года) относительно законного применения к «Пром Гарант Плюс» ст. 41-1 закона «О системе гарантирования вкладов физических лиц».

Суды предыдущих инстанций пришли к выводу, что списание средств со счетов истца было осуществлено с соблюдением требований банковского законодательства.

Учредителями «Пром Гарант Плюс» являются три виргинские компании (Би-Си Карго Сервисес Лимитед, Денниелли Лимитед, Пристелли Холдингз Инк) и две белизские (Дивелопмент Инвесторс Лимитед, Кендлвуд Файненсиал Корп).

4 из указанных 5 компаний фигурируют в уголовном производстве Генпрокуратуры по выводу 19 млрд грн рефинансирования с «ПриватБанка».

По данным ГПУ, эти компании, будучи подконтрольными бывшим должностным лицам «ПриватБанка», выступали учредителями фирм, которым банк в до национализации времена выдавал сомнительные кредиты.

Напомним, результаты независимого расследования компании Kroll подтвердили, что ПАО «ПриватБанк» было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий как минимум в течение десяти лет до национализации, что привело к нанесению банку убытков по меньшей мере в размере 5,5 млрд долл. 
ForUm

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